米投資会社 フォートレス・インベストメント・グループは、イタリアのサッカー1部リーグ(セリエA)の放映権を巡り最大9億ユーロ(約1120億円)を提示した。ブルームバーグが文書を確認した。

セリエAの理事会はテレビ放映権を管理する新たなメディア企業に対するさまざまな提案を審査する会合を13日に開く予定。事情に詳しい関係者が明らかにした。セリエAとフォートレスの担当者はコメントを控えた。

クリスティアーノ・ロナウド選手(右、9月20日)

フォートレスのライバル企業でプライベートエクイティー(未公開株)投資会社の アドベント・インターナショナルと CVCキャピタル・パートナーズは既に、新メディア企業の一部に約16億ユーロの提案を行っていると事情に詳しい関係者が先に話していた。

原題:Fortress Said to Bid $1.1 Billion in TV Bet on Italy Soccer (3)(抜粋)