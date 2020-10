ゴールドマン・サックスは2020年初めごろに設定した財務目標を見直している。ロイター通信がアナリストや行内の事情に詳しい関係者の話を基に 報じた。

ゴールドマンの広報担当者はロイターに対し、同社幹部のこれまでの発言を参照するよう求め、これ以上のコメントを避けた。

ゴールドマンは14日に、7-9月(第3四半期)決算を発表する。

同社は1月に開いたインベスターデーで、株主資本利益率(ROE)を引き上げコストを削減する計画を発表していた。

ゴールドマン、新たな成長目標を設定-投資家に意欲をアピール

原題:

Goldman Sachs is Considering Scaling Back Financial Targets:Rtrs(抜粋)