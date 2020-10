ＥＣＢのグリーンＴＬＴＲＯに疑問の声－技術的困難や政府の役割指摘

欧州中央銀行(ECB)の条件付き長期リファイナンスオペ(TLTRO)での融資を環境問題の解決に向けた投資へと振り向ける「グリーン」融資構想には異論がある。

ラガルドECB総裁は気候変動と闘うプログラムに融資する案に関心を示しているが、シュナーベル理事とドイツ連邦銀行のワイトマン総裁は、非営利団体ポジティブ・マネーによる提案に抵抗を示している。

懐疑派は技術的な困難を挙げるほか、そのような活動は中銀ではなく政府の仕事だと主張する。

“The green TLTRO, as you called it, is a matter that is of interest and that we will look at.”

- Lagarde to European lawmakers on Sept. 28