トランプ大統領は12日にフロリダ州サンフォードで開かれる選挙集会で演説すると、トランプ陣営が電子メールで明らかにした。

WPXIのエイミー・ハダク記者は、トランプ氏が13日にペンシルベニア州ジョンズタウンを訪問すると、複数の情報源を引用してツイッターで伝えた。

トランプ氏、10日ホワイトハウスで入院後初の対面行事-200人を招待

原題:Trump Sets Rally in Florida Monday, First Since Covid Diagnosis(抜粋)

Trump to Visit Johnstown, PA on Tuesday: WPXI