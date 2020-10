10月９日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:株が続伸、追加景気対策の実現を楽観-ドルは全面安

9日の米株式相場は上昇。追加景気対策がまとまるとの見方が相場を押し上げた。米国債利回りは小動き、ドルは全面安となった。

米国株は続伸、S&P500の週間上昇率は7月以来の高さ

米国債は小高い、10年債利回り0.77%

ドル全面安、米追加経済対策の実現を楽観

NY原油先物、反落-ノルウェーのスト終了で

NY金先物、6週間で最大の上げ-景気対策期待でドル下落

S&P500種株価指数は週間ベースで3.8%高と、7月以来の大幅上昇。トランプ大統領が追加景気対策について、これまでの民主党提案をさらに上回る規模が望ましいとの 考えを示したのが材料視された。ナスダック100指数は1.5%上昇。米半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は、同業ザイリンクスを買収する方向で交渉が進んだ段階にあると関係者が 明らかにした。ザイリンクスは 急伸。

S&P500種は前日比0.9%高の3477.13。ダウ工業株30種平均は161.39ドル(0.6%)高の28586.90ドル。ナスダック総合指数は1.4%上昇。ニューヨーク時間午後4時14分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.77%。

ラザード・アセット・マネジメントの米国株担当責任者、ロン・テンプル氏は「追加の経済刺激策が実現するかどうか、これを見極める動きが相場変動を激しくしている。刺激策は米経済を順調に保つのに何としても必要だと考えている」と語った。

外国為替市場ではドルが主要10通貨の全てに対し下落。トランプ米大統領の発言で景気対策への楽観が広がった。中国の大型連休明けに中国人民銀行が 設定した元中心レートが予想よりやや元高水準となり、早い時間のドル圧迫要因となっていた。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.7%低下し、3日続落。ドルは対円で0.4%安の1ドル=105円63銭。ユーロは対ドルで0.6%高の1ユーロ=1.1824ドル。

ニューヨーク原油先物相場は反落。ノルウェーの油田労働者によるストが終了したことに反応した。このストでは、ノルウェーの生産全体の約8%が影響を受けていた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は59セント(1.4%)安の1バレル=40.60ドル。週間では9.6%上昇。ロンドンICEの北海ブレント12月限はこの日49セント下げて42.85ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。6週間で最大の上げとなった。米追加景気対策を巡る協議が合意に近づきつつあるとの見方から、ドルが下落したことが手掛かり。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は1.6%高の1オンス=1926.20ドル。

原題: Stocks Post Biggest Weekly Increase Since July: Markets Wrap(抜粋)

USD Falls Against All G-10 as Stimulus Talk Swirls: Inside G-10(抜粋)

Oil Falls With Norway Strike Set to End After Successful Talks(抜粋)

PRECIOUS: Gold Advances as Dollar Falls on U.S. Stimulus Bets(抜粋)

◎欧州市況:株上昇、週間で4カ月ぶり大幅高-伊国債利回り過去最低

9日の欧州株は上昇。米追加景気対策を巡る楽観と企業の業績予想引き上げを追い風に、週間ベースでは2週連続で上昇した。

ストックス欧州600指数は0.6%上昇。旅行やレジャー、テクノロジーが上げを主導した。欧州市場の引け後、今週初めに追加景気対策案の協議停止を指示したトランプ米大統領は、修正後の景気対策案を承認したと、米国家経済会議(NEC)のクドロー委員長が述べた。トランプ氏が大型の景気対策案承認に傾いているとの観測から、株式相場は堅調に推移した。

ストックス600指数は7月から上値を抑えてきた200日移動平均を、前日ついに上抜けた。今週の上昇率は2.1%と、約4カ月ぶりの大きさとなった。

オッドBHFのストラテジスト、シルバン・ゴヨン氏は「米選挙と追加景気対策の見通しを巡る不透明性の低下が、株式市場の前向きな変化の背景にありそうだ」と指摘した。

欧州債市場では、イタリア債を中心に周辺国債が他のユーロ圏国債よりも堅調だった。イタリア10年物指標国債の利回りは過去最低を更新した。

イタリア10年債利回りは一時5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.709%。ドイツ債とのスプレッドは3bp縮小して125bpと、2018年5月以降で最小となった。30年債利回りも過去1カ月余りで最大の7bp低下し、1.596%で過去最低を更新した。

スペイン10年債利回りは、2019年10月以来の水準に低下。同国財務省は、15日に発行する国債は1種類だけだと発表した。

ドイツ10年債利回りは1bp下げてマイナス0.53%、フランス10年債利回りは1bp低いマイナス0.27%、イタリア10年債利回りは4bp低下の0.72%。

原題: European Stocks Rise on U.S. Stimulus Optimism, Company Updates、Italy’s Benchmark Yields Slide to Record Lows; End-of-Day Curves(抜粋)