米 マイクロソフトは恒久的な在宅勤務を認める方針だと、テクノロジー関連のニュースサイト、ザ・バージがマイクロソフト社内の指針に基づき伝えた。米国内のオフィスが再開した場合の柔軟性を高める動きだとしている。

報道によれば、週の就業時間の50%未満については従業員が自由に在宅勤務を選択でき、マネジャーは恒久的なリモート勤務の承認が可能になる。ただし全ての職種がリモート勤務に移行できるわけではないとも、ザ・バージは伝えた。

このほか、リモート勤務が選択できる従業員は国外への移動の検討も可能になるという。

原題:Microsoft to Allow Employees Work From Home Permanently: Verge(抜粋)