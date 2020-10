英国で新型コロナウイルス感染症(COVID19)のワクチン接種を期待できるのは国民の半数未満にとどまると、英紙フィナンシャル・タイムズが政府のワクチン作業部会責任者を引用して報じた。

50歳を超える人や医療従事者など感染リスクがあると考えられる人たちが政府の取り組み対象の中心になると、ケイト・ギンガム氏が同紙に語った。政府は人口約6700万人のうち約3000万人のワクチン接種を目指しているとも述べた。

ギンガム氏は「『全ての人にワクチンが接種される時期』が話題になり続けているが、それは見当違いだ」とした上で、「18歳未満はワクチン接種の対象にならない。大人だけが対象だ」と説明したという。

原題:

U.K. to Vaccinate Less Than Half of Population, FT Says(抜粋)