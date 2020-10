あなたの資産管理、時代のニーズに応えて助言する新世代アドバイザー

Photographer: Constantine Johnny/Moment RF Photographer: Constantine Johnny/Moment RF

パーソナルファイナンス(個人の資産管理)で助言する専門家として、今という時代の特定のニーズに応える新世代が誕生している。

彼らは率直なスタイルで、デーブ・ラムジー氏のような著名ファイナンシャルアドバイザーでは少し堅いと感じる層の支持を得つつある。お金について「ありのまま」であるよう呼び掛けたり、徹底的に貯蓄をすることを勧めたりする。電子メールやソーシャルメディアで数十万人に助言したり、伝統的な方法とも言えるベストセラー本で影響力を発揮する。

人々は気軽に読めてファイナンシャルプランニングに役立つものを求めている。米国での個人資産管理に関する本の売れ行きは5年前の1.5倍になっていることを、NPDブックスキャンのデータが示した。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)はこの傾向に拍車をかけ、7月には前年同月比で28%増となった。

大きな影響力を持つ新世代ファイナンシャルプランナーらのアドバイスは以下の通り。

エリン・ラウリー氏

アドバイス:お金についてありのままであれ

向いている人:お金について考えるのすら不安だという人

著書:Broke Millennial: Stop Scraping By and Get Your Finanncial Life Together

ラウリー氏のメッセージはシンプルだ。現実から目を背けず、借金を直視し、計画を立てよう。レストランでの割り勘など、時には言いにくいお金の話も避けず、パートナーとは自分の所得と借金についてありのままに話し合おうというものだ。第一歩は、お金について話すことへの忌避感を乗り越えることだ。

エリン・ラウリー氏 写真家:Casey Cosley / CreativeLive

サム・ドーゲン氏

アドバイス:苦しくなければ貯蓄じゃない

向いている人:早く引退したい高所得者

投稿:Scraping By On $500,000 A Year: Why It’s So Hard For High Income Earners To Escape The Rat Race

元投資銀行家のドーゲン氏は「FIRE」と呼ばれる運動の旗手の一人。経済的に独立し早期にリタイアするという意味のFinancial Independence Retire Earlyの頭文字をつなげたものだ。同氏の助言の中心は、ライフスタイルを支えるのに十分な投資収益を得る方法だ。倹約の手法ではなく、不動産や株式への投資、貸し手と借り手をネット上で結び付けるピア・ツー・ピア(P2P)融資などでお金を増やすアイデアを提供する。

しかし、まず最初に、給料を稼いでいる間に徹底的に貯蓄しなければならない。ウォール街の金融機関で働いていたころのピーク時に給与の少なくとも50%を投資ポートフォリオ構築のために毎年投じたという同氏は、現在は妻と合わせて年間26万ドル(約2750万円)の受動的所得(働かずに得られる所得)があるという。

サム・ドーゲン氏と息子 出典:Sam Dogen

スコット・ペープ氏

アドバイス:言い訳はやめよう

向いている人:計画通りに実行したい人

著書:The Only Money Guide You’ll Ever Need

スコット・ペープ氏 写真家:Ying Ang / The New York Times via Redux

オーストラリアに住むペープ氏には、巨額のお金を動かせる影響力がある。同氏が勧めた低コストの年金基金には、約25億豪ドル(約1900億円)の新規資金が流れ込んだ。

同氏がアドバイスするのは具体的な行動だ。150万部以上売れた著書に一般的なヒントはなく、お金の問題を解決するため順番に実行すべき手順が示されている。

「今買って後で払う」型のサービスや、学校での金融教育に銀行が関わることには批判的だ。

