トランプ米大統領は新型コロナウイルス感染症(COVID19)の治療で入院する間、ペンス副大統領への権限委譲は行わない。ホワイトハウスの報道官が電子メールで声明を発表した。

原題:

No Transfer of Power While Trump in Hospital, White House Says(抜粋)