ペンス副大統領とハリス上院議員(民主、カリフォルニア州)による米副大統領候補討論会は、予定通り10月7日に行われるとAP通信が伝えた。

大統領候補討論会委員会(CPD)の担当者はAPに対し、ユタ州ソルトレークシティーで開催予定の副大統領候補の討論会に何ら変更があるとはみていないと話した。

ペンス、ハリス両氏ともに、これまでの新型コロナウイルス感染症(COVID19)検査で陰性となっている。

トランプ大統領、自身と夫人がコロナ陽性-リスクオフで市場混乱 (2)

原題:

Pence-Harris Debate Will Go On as Scheduled Next Week, AP Says(抜粋)