円に強気、ヘッジファンドも追随か－トランプ氏感染で不透明性高まる

トランプ米大統領の新型コロナウイルス感染は、円に強気な資産運用会社にヘッジファンドが追随するきっかけとなる可能性がある。

レバレッジドファンドは先週時点で円に対し、小幅に弱気なポジションだった。だが、トランプ氏の感染が安全資産への資金逃避を促す中で円買いに回る公算が大きく、そうなれば円に対する強気ポジションが過去最大に上っているアセットマネージャーと歩調を合わせる格好になる。トランプ氏が感染を発表した2日、円は全ての主要通貨に対して上昇した。

トレーダーらは他に誰が感染している可能性があるのか、米大統領選への影響は、などの分析を急いでいる。ノルデア・インベストメント・ファンズは、トランプ政権が中国に対する態度をいっそう硬化させる可能性があるとみている。これら全ては、円の需要を押し上げる方向に働きそうだ。

TDセキュリティーズのストラテジスト、プラシャント・ニューナハ氏(シンガポール在勤)は、「トランプ大統領は職務遂行を継続すると示唆したが、多くの疑問が残っている」と指摘した。

円相場は5月に1ドル=106円、7月に105円をそれぞれ突破、9月21日には104円ちょうどに迫るなど過去5カ月に主要な抵抗水準を次々と突き抜けてきた。オプション価格の設定は、年末までに103円台に入る確率がほぼ80%あることを示唆している。

みずほ証券の鈴木健吾チーフFXストラテジストは、「ドル売りじゃなくてドルもほぼ全面高の中の円全面高になっている」と指摘。今後数日から1週間程度の間にもう一度104円を試す可能性がテクニカル的にでてきているとの見方を示した。

原題:

Trump Infection May See Hedge Funds Play Catch-Up in Yen Longs(抜粋)