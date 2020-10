トランプ米大統領は1日、側近のホープ・ヒックス氏の新型コロナウイルス陽性が判明したことを受け、メラニア夫人と共に新型コロナ検査を受けたことを明らかにした。

トランプ大統領はFOXニュースとのインタビューで、「今晩か明日の午前中に結果が分かるだろう」と語った。

原題:

Trump Says He Got Test After Hicks Tested Positive(抜粋)