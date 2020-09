ムニューシン米財務長官、経済対策案で民主党と依然合意に至らず

ムニューシン米財務長官は9月30日、民主党の経済対策案を巡りペロシ下院議長と約1時間半協議した後、まだ合意に至っていないと明らかにした。

ムニューシン財務長官は記者団に対し、自分とペロシ議長の交渉は「この数日で大きく前進した」が協議は続くと発言。「まだ合意には至っておらず、さらに取り組むべき仕事がある。どうなるかやがて分かるだろう」と語った。

一方、ペロシ議長は声明で、「さらに明確化すべき分野を特定した。話し合いは続く」と説明した。

下院は同日中に2兆2000億ドル(約232兆円)規模の民主党の経済対策案を採決する予定だったが、下院民主党指導部のスタッフによると、交渉をもう1日継続できるよう採決は延期される。合意に至らない場合は10月1日に採決を行うという。

マコネル共和党上院院内総務はムニューシン長官の発言に先立ち、新たな経済対策の実現を望んでいるものの、共和、民主両党の立場にはなお隔たりがあると述べていた。

