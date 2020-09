中国外務省の汪文斌報道官は30日、新型コロナウイルス感染症(COVID19)ワクチンの研究開発で中国はアラブ首長国連邦(UAE)とバーレーン、モロッコ、エジプトと協力していると述べた。

汪報道官は北京での記者会見で、ワクチン第3相臨床試験はUAEで最も速いペースで進んでおり、すでに3万人余りが接種を受けたと説明した。

原題:China Says 30,000 Inoculated in Vaccine Phase 3 Trials in UAE(抜粋)