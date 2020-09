世銀、東アジア新興国・地域の今年の成長率0.9％と予想－最新見通し

世界銀行は29日発表した最新見通しで、東アジア太平洋の新興国・地域の今年の成長率をプラス0.9%と予測した。2021年は基本シナリオの成長率をプラス7.4%と見込んでいる。

中国の成長率予想は今年がプラス2%、来年はプラス7.9%

マレーシアは今年がマイナス4.9%、来年はプラス6.3%

タイは今年がマイナス8.3%、来年はプラス4.9%

インドネシアは今年がマイナス1.6%、来年はプラス4.4%

フィリピンは今年がマイナス6.9%、来年はプラス5.3%

2019 2020 2021 2020 2021 Annual GDP Growth Estimate (%) Baseline (%) Low case (%) Developing East Asia & Pacific 5.8 0.9 7.4 0.3 4.5 China 6.1 2.0 7.9 1.6 4.8 Developing East Asia, Pacific ex. China 4.8 -3.5 5.1 -4.8 3.4 Developing ASEAN 4.8 -3.5 5.1 -4.7 3.4 Indonesia 5.0 -1.6 4.4 -2.0 3.0 Malaysia 4.3 -4.9 6.3 -6.1 4.4 Philippines 6.0 -6.9 5.3 -9.9 2.9 Thailand 2.4 -8.3 4.9 -10.4 3.5 Vietnam 7.0 2.8 6.8 1.5 4.5 Cambodia 7.1 -2.0 4.3 -2.9 3.0 Lao PDR 4.7 -0.6 4.9 -2.4 2.8 Myanmar 6.8 0.5 5.9 -0.9 3.0 Mongolia 5.0 -2.4 5.6 -4.3 3.6 Fiji -1.3 -21.7 6.4 -25.0 5.1 Papua New Guinea 5.9 -3.3 3.2 -4.1 0.6 Solomon Islands 1.2 -4.8 3.2 -7.4 2.8 Timor-Leste 3.4 -6.8 3.1 -9.8 3.0

Note 1: Baseline refers to a scenario of severe growth slowdown followed by a strong recovery. Lower case refers to a scenario of a deeper contraction followed by a sluggish recovery.

Note 2: Timor-Leste = non-oil GDP

Note 3: 2019 figures are estimates

Source: World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2020

原題:World Bank Forecasts Developing East Asia 2020 GDP to Grow 0.9%