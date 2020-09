英銀バークレイズは来月から、ニューヨークのオフィスで働く人員を増やすと、ファイナンシャル・ニュース(FN)が行員宛ての文書を引用して報じた。

FNによると、同行は米国のトレーディングおよび投資銀行業務でオフィス勤務の割合を増やす。

ロンドンについては、約1000人を再び在宅勤務に戻すとロイター通信が22日報じていた。

原題:

Barclays to Ramp-Up Office Staff in New York Next Month: FN(抜粋)