バイデン氏と民主圧勝なら10年債利回り最大40ｂｐ上昇－ゴールドマン

Photographer: Jim Watson/AFP via Getty Images Photographer: Jim Watson/AFP via Getty Images

米大統領・議会選で民主党候補のバイデン前副大統領が大勝し、民主党が上下両院で圧勝すれば、米国の10年国債利回りはその後1カ月で、計30-40ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)押し上げられるとゴールドマン・サックス・グループのストラテジスト、プラビーン・コラパティ氏とアビシャ・タッカー氏が23日公表したリポートで予測した。

原題:Goldman Says Democratic Sweep Is Likely to Jolt U.S. Yields Most(抜粋)