シカゴ連銀のエバンス総裁は22日、インフレ率が「平均2%になり始める前に利上げを開始することはあり得る。依然として協議しなくてはならない」と述べた。

エバンス総裁は公的通貨金融機関フォーラム(OMFIF)のバーチャルイベントに出席。米連邦公開市場委員会(FOMC)が導入した新たな枠組みについて、インフレ目標の「平均が何を意味するのか、依然として協議の余地がある」と語った。

財政政策による追加景気支援については「1兆ドル(約105兆円)までいかなくても、少なくとも5000億ドル程度の支援を想定して見通しを立てている」と発言。そうでなければ、リセッション(景気後退)がはるかに大きな影響を及ぼし始めるだろうと述べた。エバンス総裁は今年のFOMCで議決権を持たない。

原題:Fed’s Evans Says Recession to Worsen Without More Fiscal Support(抜粋)