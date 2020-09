スイスの ロシュは18日、「アクテムラ」(一般名トシリズマブ)が第3相試験「EMPACTA」で主要評価項目を達成したと発表した。

発表資料によると、新型コロナウイルス感染症(COVID19)関連の肺炎の入院患者にアクテムラを投与したところ、標準的な治療のみを受けた患者との比較で、人工呼吸器の装着が必要となる事態や死亡に至る確率が44%低下した。

アクテムラはCOVID19関連の肺炎の治療薬として、まだどの国でも承認されていない。

