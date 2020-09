中国人民解放軍は18日から台湾海峡で演習を行う。国防省の任国強報道官が記者会見で発表した。

任報道官は主権強化の上で人民解放軍による正当な行動だと述べた。

7月30日に死去した台湾の李登輝元総統の追悼告別式に参列するため、クラック米国務次官(経済成長・エネルギー・環境担当)が現在、台湾入りしている。台湾を訪れた米政府高官はここ2カ月で2人目。

原題:China Says Army Will Conduct Exercises in Taiwan Strait(抜粋)