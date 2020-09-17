ＮＹ原油先物、ドル高で40ドル割れ－原油在庫減少受けた急騰後

原油先物相場はアジア時間17日に１バレル＝40ドル割れの水準に反落。前日には米原油在庫の予想外の減少を受けて６月以来最大の大幅高を演じていた。

ドル相場が上昇する中で、ニューヨーク原油先物は1.3％下落。ドル高はドル建て商品の魅力を低める。16日に発表された政府統計によると、先週の原油在庫は４月以来の水準に減少した。ブルームバーグ調査では、増加が見込まれていた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は16日、少なくとも３年間は政策金利を ゼロ付近に据え置く方針を示唆し、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は、景気回復の持続性について不透明感を示した。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）に非加盟の主要産油国を加えた「ＯＰＥＣプラス」の委員会は17日会合を開き、減産が供給過剰の回避に十分かどうかを議論する。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物10月限はシンガポール時間午後０時15分（日本時間同１時15分）現在、50セント安の１バレル＝39.66ドル。16日には4.9％高と、６月５日以来最大の上昇を記録していた。

原題：

Oil Drops Below $40 With Strong Dollar After Surge on Stockpiles（抜粋）