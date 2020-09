トランプ氏「10月半ばにも準備整う可能性」－新型コロナワクチン

トランプ米大統領は16日、米国で新型コロナウイルス感染症のワクチン配布の準備が整う時期について、「10月半ば」になる可能性があると語った。

トランプ大統領はホワイトハウスでの会見で、「使用許可が下り次第、それを配布する」と発言した。

トランプ氏はまた、米疾病対策センター(CDC)のレッドフィールド所長が、米国民にワクチンが行き渡るのは恐らく来年4-6月(第2四半期)終盤か7-9月(第3四半期)になると述べたことについて、「間違いだ」と指摘した。

大統領は記者団に対し、「所長に電話したが、彼はそう話さなかった」とした上で、「質問を誤解したのだと思う」と説明。「われわれは直ちに前に進む用意がある」と強調した。

原題:Trump Says U.S. Could Distribute Vaccine As Soon As October、 Trump Rebuts Doctors, Sees Vaccine Given Widely in October (1)、Trump Says Redfield Made Mistake on Vaccine Timeline(抜粋)