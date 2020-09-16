【米中ウオッチ】勝者不在、判断近づく、ワクチン実験場、汽車之家

【米中ウオッチ】勝者不在、判断近づく、ワクチン実験場、汽車之家Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- ＷＴＯ、米の対中関税をルール違反と判断－「勝者不在」の声も
- トランプ大統領、ＴｉｋＴｏｋ提携案の判断に近づく－審査終了
- 中国製ワクチンの実験場となったインドネシア－大統領も科興に期待
- 世界的ヘッジファンド、中国株ブームに乗り遅れる－運用資産伸び悩み
- 中国中銀、人民元の中心レート0.58％引き上げ－４月８日以来の大きさ
- サムスンディスプレー、中国のＴＣＬにＱＤパネル供給へ－中央日報
- 中国共産党、民間部門での指導的役割を強化へ－新華社
- 中国の汽車之家が香港への重複上場を計画、1050億円規模－関係者
- ＴｉｋＴｏｋやファーウェイに対し欧米が「いじめ」－中国駐ＥＵ大使
- オラクル、ＴｉｋＴｏｋ世界事業の少数株主に－報道
- 香港、コロナ対応で新たな刺激策－社会的距離措置は一部解除へ
- 中国国家主席、強い公衆衛生制度を促す－投資拡大を表明
- 中国版ＴｉｋＴｏｋ「抖音」が急成長、アクティブユーザー６億人突破
- ５年ぶり中国株ブームの勝ち組、時価総額でクレディ・スイス上回る