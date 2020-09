英国の7月の国内総生産(GDP)は前月比6.6%増加した。ブルームバーグが調査したエコノミストの予想は6.7%増。6月のGDPは前月比8.7%増だった。

7月までの3カ月のGDPは前の3カ月との比較で7.6%減少した。減少幅は予想(7.5%)を下回った。

原題: U.K. Economy Surges in July But Clouds Gather Over Jobs, Brexit、U.K. July GDP Rises 6.6% in Month; Est. +6.7% (Table)(抜粋)