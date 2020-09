国際オリンピック委員会(IOC)は2021年の東京五輪開催に向け全力で取り組んでいると、バッハ会長が述べた。

会長は9日の記者会見で、「来年の大会を安全に開催し、成功させることに引き続き注力している」と表明。状況はほぼ毎日のように変化しているとし、東京五輪の最終的なシナリオやアプローチについて語るのは「時期尚早」だと述べた。

その上で、「唯一言えるのは、全ての参加者に安全な環境を整えることが最重要だということだ」と発言。無観客での開催する可能性について問われ、「われわれは準備の状況を注意深く見守っており、多くの関係者と連絡を取ってさらなる情報を得ようとしている」と述べるにとどめた。

原題:IOC Says Aims to Deliver ‘Safe, Successful’ Tokyo Games in 2021(抜粋)