豪当局が中国人記者巡り６月に捜査と報道－両国関係、一段と悪化か

オーストラリア国内で中国人ジャーナリストが6月下旬、豪治安情報局「ASIO」から事情を聴かれていたと豪州と中国のメディアが報じた。関係が悪化している両国間の緊張が一段と高まる可能性がある。

豪紙 シドニー・モーニング・ヘラルドは9日、治安担当の豪高官の話を引用し、ASIOが少なくとも1人の中国人ジャーナリストを6月26日に事情聴取したと報道。聴取は州議会議員に対する 捜査の関連だと高官は説明したという。高官の氏名は明示していない。

また豪放送局 ABCによると、中国人学者2人のビザ(査証)が取り消された。理由は挙げられていないが、ABCは2人が豪州の政府と民間企業からの補助金や支援を受け中国でキャリアを積んでいたと伝えた。

中国新聞社は8日、豪州で中国の報道機関3社に所属する計4人のジャーナリストの自宅を警察が6月26日に家宅捜索したが、不正なものは何も見つからなかったと報じた。

キャンベラにある中国大使館の報道官は問い合わせに対し、領事部がジャーナリストに支援を行ったことを確認し、「中国国民の正当な権利と利益を守るため関連する豪当局に抗議した」ことを明らかにした。

豪外務貿易省に報道に関しコメントを求めたが、すぐに返答はなかった。

中国外務省の趙立堅報道官は北京で9日開いた記者会見で、豪国籍のニュースキャスター、成蕾氏の中国での拘束と中国人ジャーナリストが豪州で家宅捜索を受けたこととは関係がないと述べた。中国は豪州側とこれらジャーナリストの扱いについて話し合っているという。

