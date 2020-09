8日の米株式市場の時間外取引で英 アストラゼネカの米国預託証券(ADR)は急落。一時8.3%安となった。英オックスフォード大学と共同開発中の新型コロナウイルスワクチンの第3相試験が保留となったとの報道が嫌気された。

医療関連ニュースを専門とするSTATによると、英国の試験参加者1人に重篤な有害反応の疑いがあるため、アストラゼネカは試験を中断した。

同社の担当者に電話と電子メールでコメントを求めたが、現時点で返答はない。オックスフォード大のジェンナー研究所からもコメントは得られていない。

原題: AstraZeneca Shares Fall on Report of Vaccine Trial Setback;AstraZeneca Covid-19 Vaccine Study Put on Hold: STAT (抜粋)