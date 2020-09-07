【米中ウオッチ】アント、インフラ頼み、主演女優に反発、遺志継ぐ

【米中ウオッチ】アント、インフラ頼み、主演女優に反発、遺志継ぐBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国、アントなどの消費者向け貸出金利で上限設定を計画－関係者
- アント、ゴールドマンを香港ＩＰＯの共同リードマネジャーに－関係者
- 中国の輸出が８月も増加、経済活動再開で－輸入は予想外の減少
- 中国、インフラ頼みの景気刺激策復活－地方政府は記録的な特別債発行
- オブライエン大統領補佐官、中国が米選挙にとって最大の脅威
- 上田八木短資が中国でマネーブローカー、100％出資で－21年春営業へ
- 中国ＣＡＴＬ、初のドル建て債発行を計画－海外で攻勢へ
- 香港の警察、著名活動家含む数百人を逮捕－抗議活動が再び活発化
- ディズニー映画「ムーラン」、民主活動家がボイコット呼び掛け
- 香港警察、扇動的発言で男を逮捕と発表－国安法に基づくものではない
- 米欧、レアアースの中国依存軽減目指すも難題山積－コストや環境問題
- 中国初の国産原子炉「華竜１号」、核燃料装填始まる－福建省福清原発
- 対中関係悪化いとわず台湾訪問したチェコ上院議長－前任の遺志継ぐ
- 中国ＳＭＩＣ株、香港市場で急落－台北ではＵＭＣとバンガードが高い
- 中国ＳＭＩＣ、軍との関係否定－米ブラックリストに追加検討の報道で
- 中国の習国家主席、サービス市場の対外開放を継続する
- 米国からの旅行者、中国直行便搭乗前に新型コロナ検査陰性示す必要
- 中国、株式相互取引の投資範囲拡大を表明－資本市場の開放加速