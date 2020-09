Photographer: Toru Hanai/Bloomberg Photographer: Toru Hanai/Bloomberg

国際オリンピック委員会(IOC)のジョン・コーツ副会長は7日、来年に延期された東京五輪について、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)の状況に関わらず予定通り開催されると語った。AFP通信が会長の発言を 引用して伝えた。

AFPによれば、東京五輪の準備状況を監督する調整委員会の委員長を兼務するコーツ氏は「新型コロナウイルスの感染拡大のあるなしに関わらず開催されるだろう。来年7月23日に開幕することになる」と述べた。

AFPの報道を受け、7日の東京株式市場では電通グループの株価が一時、前週末比7.1%高の3020円を付けた。

原題:Tokyo Olympics to Go Ahead Next Year Regardless of Virus: AFP(抜粋)