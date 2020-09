株の「大天井」、新型コロナワクチンの発表が手掛かりに－ＢｏｆＡ

株価とクレジットの上昇が「大天井」をつけるのは、新型コロナウイルス感染症(COVID19)のワクチン発表が手掛かりとなる可能性が高いと、バンク・オブ・アメリカ(BofA)が予想した。

マイケル・ハートネット氏らBofAのストラテジストはリポートで、リスク資産相場の大幅な上昇によって、S&P500種株価指数は最高値を更新したが、ワクチン開発成功の確証や雇用の大型回復といった材料で天井を形成すると予想。市場のコンセンサスは引き続き強気だが、クロスアセットのポジショニングは「過度な」楽観というよりは今もニュートラルだと指摘した。

リポートではまた、米大統領選挙が迫ってくるのに伴い、調整リスクの高まりやボラティリティー上昇に警戒を促した。その上で、高利回り債や新興市場債への投資、さらに公益事業や不動産投資信託、配当上場投資信託(ETF)など配当を期待できる投資でヘッジをかけるよう助言した。

同ストラテジストらの予測ではS&P500種は選挙前に3630に上昇する。これは3日の終値を訳5%上回る水準だ。

原題:BofA Says Covid-19 Vaccine Can Mark ‘Big Top’ for Equity Rally(抜粋)