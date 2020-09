メドウズ米大統領首席補佐官は3日、北京字節跳動科技(バイトダンス)が運営する短編動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」に米国事業売却を命じた問題で、「国家安全保障の脅威になりかねない他の複数の中国アプリも調査し、適切に対処するよう検討している」と語った。

メドウズ首席補佐官は記者団に対し、「米国民の個人情報の一部が危険にさらされている」と主張した。

原題:Meadows: Looking At a Number of Other Chinese Apps Over Security(抜粋)