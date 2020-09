先週の米新規失業保険申請件数は88万1000件となった。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は95万件だった。新たな季節調整を反映しており、前週とは比較できない可能性がある。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:U.S. Initial Jobless Claims at 881k With New Seasonal Adjustment(抜粋)