ズーム株が一時47％高、好決算が材料－「今年の流行株」とアナリスト

1日の米株式市場で ズーム・ビデオ・コミュニケーションズの株価が急騰。同社が8月31日に発表した5-7月(第2四半期)決算はウォール街の予想を圧倒的に上回る好決算で、業績見通しも予想を大幅に超えた。

アナリストのリポートはいずれも強気だった。パイパー・サンドラ-のアナリスト、ジェームズ・フィッシュ氏は、ズームは「同一カテゴリーで最高の成長」を示したとし、「レバレッジも最高」だと指摘した。ズーム株は「今年の流行株」だと、同氏は語った。

ズームは2019年4月に上場。今年に入り株価は500%上昇した。株価の割高感や予想される需要の鈍化などを材料に、より中立的な見方を持ち様子見しているアナリストもいるが、ブルームバーグがまとめたデータによると、ズームの現在の目標株価平均値は362ドル。8月28日の222ドルから跳ね上がった。

ニューヨーク午前10時49分現在、株価は前日比39.1%高の452.34ドル。一時は47%高をつけた。

