オーストラリア準備銀行(中央銀行)は1日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を過去最低の0.25%に据え置くことを決定した。3年国債の利回り目標も0.25%のまま維持した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト34人全員が金利据え置きを予想していた。

豪中銀はその一方で、期間3年のファンディングファシリティーを通じて、固定金利0.25%で市中銀行に行う資金供給について、貸付残高の2%相当の追加資金への銀行のアクセスを可能にし、2021年6月末まで利用できるようにすると発表した。

