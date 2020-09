小売り最大手の米 ウォルマートは1日、米アマゾン・ドット・コムの「アマゾンプライム」に対抗する有料会員サービス、「ウォルマート+(プラス)」を15日から開始すると発表した。

無制限の無料配達とガソリン料金の割引を含む年会費は98ドル(約1万360円)と、アマゾンプライムの119ドルを下回る料金設定となる。

原題:Walmart’s Amazon Prime Challenger Will Roll Out in Two Weeks(抜粋)