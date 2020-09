韓国銀行(中央銀行)が1日発表した4-6月(第2四半期)の国内総生産(GDP)確定値は、当初発表の前期比3.3%減から3.2%減に上向き改定された。前年同期比でも2.9%減から2.7%減に改定された。

産業通商資源省が別途発表した8月の輸出は前年同月比9.9%減少。前月よりも大きな落ち込みとなった。対中輸出が3%減る一方、半導体輸出は2.8%増えた。

原題:South Korea’s Exports Recovery on Track With Smaller Daily Drop、S. KOREA 2Q GDP CONTRACTS 3.2% Q/Q, REVISED FROM 3.3% DECREASE、S. KOREA 2Q GDP CONTRACTS 2.7% Y/Y, REVISED FROM 2.9% DECREASE(抜粋)