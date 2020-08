スイスの食品メーカー、ネスレは31日、米バイオ医薬品メーカー、エイミューン・セラピューティクスの未保有株全てを取得することで合意したと発表した。新会社は食物アレルギーの予防・治療分野でグローバルリーダーとなる。

傘下のネスレ・ヘルス・サイエンス(NHSc)が保有済みの株式約26%を含むエイミューンの企業価値を約26億ドル(約2745億円)と評価し、買収費用は手元資金で賄う。

合併合意に基づき、ネスレの全額出資子会社ソシエテ・デ・プロデュイネスレが、NHScの未保有分を対象に現金による株式公開買い付けを開始する。買収額は1株34.50ドルと、28日の株価終値​​​​に174%上乗せした水準となる。

