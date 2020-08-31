ＮＡＢのウェルスマネジメント事業、ＩＯＯＦが取得合意－約1120億円

ＮＡＢのウェルスマネジメント事業、ＩＯＯＦが取得合意－約1120億円Harry Brumpton、Matthew Burgess
オーストラリアの金融サービス会社ＩＯＯＦホールディングスは31日、ナショナルオーストラリア銀行（ＮＡＢ）のウェルスマネジメント事業（ＭＬＣ）を14億4000万豪ドル（約1120億円）で取得することで合意したと発表した。
ＩＯＯＦの発表資料によれば、買収資金を賄うため１株3.5豪ドルでの新株発行で10億4000万豪ドルの調達を目指す。このほか、シンジケートローンや手元現金なども活用する。取引は2021年６月までに完了する見込み。
豪州の大手銀行は一連のスキャンダルを受け、ウェルスマネジメント業務からの撤退を進めている。ＩＯＯＦは今年２月、オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）の年金・投資部門の買収を完了していた。
原題：IOOF to Buy National Australia’s Wealth Arm for $1.1 Billion (1)、IOOF Agrees to Pay A$1.44b to Acquire NAB’s MLC Wealth Unit（抜粋）