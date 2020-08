ＮＡＢのウェルスマネジメント事業、ＩＯＯＦが取得合意－約1120億円

オーストラリアの金融サービス会社IOOFホールディングスは31日、ナショナルオーストラリア銀行(NAB)のウェルスマネジメント事業(MLC)を14億4000万豪ドル(約1120億円)で取得することで合意したと発表した。

IOOFの発表資料によれば、買収資金を賄うため1株3.5豪ドルでの新株発行で10億4000万豪ドルの調達を目指す。このほか、シンジケートローンや手元現金なども活用する。取引は2021年6月までに完了する見込み。

豪州の大手銀行は一連のスキャンダルを受け、ウェルスマネジメント業務からの撤退を進めている。IOOFは今年2月、オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)の年金・投資部門の買収を完了していた。

