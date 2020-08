CLSAのリック・グールド最高経営責任者(CEO)が就任から1年半足らずで同社を去る。同社への関与を親会社である 中信証券(CITIC証券)が強化し始めてから、香港のCLSAから幹部の退社が相次いでいる。

ブルームバーグ・ニュースが社内文書を確認し、CLSAの広報担当者もグールド氏の退社を認めた。同氏退社を先に伝えていたダウ・ジョーンズ通信によれば、後任のCEOは指名されていない。

中国の中信証券は7年前、米ウォール街の大手金融機関や欧州のライバルと競い合うため、世界的な事業拡大の足掛かりとしてCLSAを買収した。グールド氏のCEO昇格は2019年4月だった。

