【外国株動意銘柄】アップル、コカ・コーラ、モデルナ、ギリアド

【外国株動意銘柄】アップル、コカ・コーラ、モデルナ、ギリアドBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- アボット、新型コロナ検査を無症状の人にも試験－ＣＮＢＣ
- ギリアドのコロナ薬、米ＦＤＡが緊急使用許可拡大－全入院患者対象に
- 中国カンシノ、コロナワクチン早期許可目指し複数の国と協議－ＷＳＪ
- モデルナの特許、米国防総省研究部門が調査－英紙ＦＴ
- バイトダンス、ＴｉｋＴｏｋ米事業売却で中国政府の承認必要－関係者
- 中国銀行:１Ｈ純利益1009億元、前年同期比-12%
- 中国工商銀行:１Ｈ純利益1488億元、前年同期比-11%
- 中国農業銀行:１Ｈ純利益1088億元、前年同期比-10%
- アップル、フォートナイト運営会社のアップストア更新阻む－課金対立
- セントリカスとトリラー､ＴｉｋＴｏｋ資産2.1兆円買収目指す－関係者
- ハーバライフ、１億2300万ドル支払いで当局と決着－中国での贈賄問題
- ＭＧＭリゾーツが1.8万人を削減へ、営業再開後もカジノの客足伸びず
- ＢＹＤ:１Ｈ収入580.3億元
- コカ・コーラ、北米で4000人の早期退職募る－厳しい清涼飲料水業界
- モデルナ、日本と新型コロナワクチン4000万回分提供で協議中
- クレディ・スイス、ウェルスマネジメント部門で顧客の不正を発見
- ゴールドマン、マレーシア政府に１ＭＤＢ巡り25億ドル支払う－関係者
- フェイスブックによるアプリ手数料の表示、アップル認めず－ロイター
関連ニュースと情報：
ファーストワード日本語スクロール画面：FIRST
ファーストワード日本語画面：NH BFW
外国個別銘柄ニュース：NI GAIKABU
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。