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【外国株動意銘柄】アップル、コカ・コーラ、モデルナ、ギリアド

Bloomberg News

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • アボット、新型コロナ検査を無症状の人にも試験－ＣＮＢＣ
  • ギリアドのコロナ薬、米ＦＤＡが緊急使用許可拡大－全入院患者対象に
  • 中国カンシノ、コロナワクチン早期許可目指し複数の国と協議－ＷＳＪ
  • モデルナの特許、米国防総省研究部門が調査－英紙ＦＴ
  • バイトダンス、ＴｉｋＴｏｋ米事業売却で中国政府の承認必要－関係者
  • 中国銀行:１Ｈ純利益1009億元、前年同期比-12%
  • 中国工商銀行:１Ｈ純利益1488億元、前年同期比-11%
  • 中国農業銀行:１Ｈ純利益1088億元、前年同期比-10%
  • アップル、フォートナイト運営会社のアップストア更新阻む－課金対立
  • セントリカスとトリラー､ＴｉｋＴｏｋ資産2.1兆円買収目指す－関係者
  • ハーバライフ、１億2300万ドル支払いで当局と決着－中国での贈賄問題
  • ＭＧＭリゾーツが1.8万人を削減へ、営業再開後もカジノの客足伸びず
  • ＢＹＤ:１Ｈ収入580.3億元
  • コカ・コーラ、北米で4000人の早期退職募る－厳しい清涼飲料水業界
  • モデルナ、日本と新型コロナワクチン4000万回分提供で協議中
  • クレディ・スイス、ウェルスマネジメント部門で顧客の不正を発見
  • ゴールドマン、マレーシア政府に１ＭＤＢ巡り25億ドル支払う－関係者
  • フェイスブックによるアプリ手数料の表示、アップル認めず－ロイター

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