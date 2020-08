米国は安倍晋三首相の傑出したリーダーシップに感謝すると、政府高官が表明した。

同高官は28日、安倍首相が日米同盟をこれまでになく強いものにし、首相が打ち出した「自由で開かれたインド太平洋」構想はトランプ大統領が深く共有していると述べた。

安倍首相が辞意表明、持病悪化で国政への支障考慮-最長政権に幕 (5)

原題:Abe Made U.S.-Japan Alliance Strongest Its Ever Been: Official(抜粋)