米バイオテクノロジー会社 モデルナは、新型コロナウイルスのワクチン候補mRNA-1273について、日本の厚生労働省と4000万回分以上を供給することで協議していることを確認した。

この取り決めの下、モデルナがワクチンを供給し、日本国内では 武田薬品工業によって配布される。規制当局の承認が得られた場合、2021年上期に供給・配布が開始されるという。

加藤勝信厚労相が交渉について日本での会見で発表した。

モデルナの発表

原題:

Moderna in Talks to Supply Japan With 40M Covid Vaccine Doses(抜粋)