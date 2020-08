中国でファストフードチェーン「KFC」や「ピザハット」、「タコベル」を展開する ヤム・チャイナ・ホールディングスが香港上場の認可を得た。事情に詳しい関係者が明らかにした。同社はすでに米国で上場している。

関係者の1人によれば、ヤム・チャイナは来週にも投資家需要を探る。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。同社は中国最大のレストラン企業。

ブルームバーグ・ニュースは、ヤム・チャイナによる香港での株式公開が最大20億ドル(約2100億円)規模となる可能性があると先に報じていた。

ヤム・チャイナの担当者はコメントを控えた。

