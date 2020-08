動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」は、米国事業の売却に300億ドル(約3兆2000億円)を求めている。ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が関係者を引用して伝えた。

ティックトックの事業買収を巡っては、 マイクロソフト・ウォルマート連合による提案が最有力候補だが、ティックトック側とは価格面で大きな隔たりがあるという。

備考:ティックトック技術者が米事業閉鎖の対応策検討-ロイター

原題:

TikTok Asking $30B for Its U.S. Operations: Dow Jones(抜粋)