米デルの５－７月期、売上高が予想上回る－在宅需要でパソコン好調

米 デル・テクノロジーズが27日発表した５－７月（第２四半期）決算では、売上高と利益がともにアナリスト予想を上回った。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）で在宅勤務・学習向けのパソコン需要が増加したことが示された。

５－７月期の売上高は227億ドル（約２兆4200億円）。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想平均は225億ドルだった。一部項目を除いた１株利益は1.92ドル。アナリスト予想の1.38ドルを大幅に上回った。同決算を受け、株価は時間外取引で一時約４％上昇した。

デルは新型コロナによる不況でデータセンター向けハードウェアの法人需要減少に直面する一方、消費者が巣ごもりする中でパソコンのラインナップ刷新が奏功した。

ジェフ・クラーク最高執行責任者（ＣＯＯ）は「親や教師や学区がバーチャル学習という新たな領域への準備を進める中、政府部門からの受注が16％、教育部門からの注文が24％それぞれ増えた」と発表文で述べた。

５－７月期の部門別売上高は、消費者向け機器が前年同期比18％増の32億ドル。法人顧客向けパソコンが同11％減の80億ドル。サーバーとネットワーク機器が５％減の42億ドル、ストレージハードウエアが４％減の40億ドル、ＩＴソリューションの ヴイエムウェアは10％増の29億ドルだった。

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原題：

Dell Revenue Tops Estimates on PC Boost From Virtual Learning（抜粋）