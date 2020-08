北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、「世界的な公衆衛生危機に対処する感染拡大防止態勢」を協議するために開催された25日の会合に出席した。国営の朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。

KCNAによれば、会合では「国家非常事態の感染拡大防止対応の幾つかの不備について真剣な評価が行われ、それらの不備を早急に克服する方策が検討された」ほか、26日から27日にかけて北朝鮮に影響を与えると予想される台風の被害に備える防災策も中心議題となった。

