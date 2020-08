シティグループでは9月にオフィス復帰を望む従業員がどの程度いるか把握しようと、管理職の一部がアンケートを実施している。CNBCが事情に詳しい関係者の話として報じた。

JPモルガンの法人・投資銀行部門では、従業員が数日間単位でオフィス勤務と在宅勤務の交代制になるという。同社のダニエル・ピント共同社長はCNBCに対し、「このローテーション型モデルを導入するが、多少なりとも恒久的になると考えている」と語った。

原題:

Citi, JPMorgan Planning for Return to the Office: CNBC(抜粋)