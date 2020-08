オーストラリアの カンタス航空は25日、手荷物取り扱いや航空機の清掃など国内の地上業務を外部委託し、最大2500人を追加削減する計画を発表した。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)に伴う負担が膨らんでいることが示された。

同社は6月にも全従業員の約20%に相当する 6000人規模の削減計画を発表していた。

カンタスの国内事業責任者、アンドルー・デービッド氏は 発表文で、地上業務の外部委託により年間1億豪ドル(約76億円)のコスト節約につながると説明。同氏は「航空各社の長期的な存続を可能にするには、運営方法を変える必要がある」と指摘した。

