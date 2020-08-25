【米中ウオッチ】アントＩＰＯ申請、消費回復二極化、ルール緩和

【米中ウオッチ】アントＩＰＯ申請、消費回復二極化、ルール緩和Bloomberg News
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米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- アリババのアント、香港と上海でＩＰＯ申請－サービス拡大へ資金調達
- クレディ・スイスのアジア幹部、小米ＣＦＯに就任へ－関係者
- 米中が第１段階貿易合意巡り協議－「双方が進展確認」とＵＳＴＲ
- 中国の消費回復は二極化－ビーチで休暇楽しむ富裕層と節約に努める層
- 中国勢の国外資産、新型コロナで損失膨らむ－かつての積極投資が裏目
- ＴｉｋＴｏｋ、トランプ政権を提訴－大統領令差し止め求め
- 中国の大手銀行、数万人採用へ－新卒者870万人では「焼け石に水」
- 中国の農夫山泉、1140億円規模の香港ＩＰＯ計画－オリックスも投資へ
- 中国国家主席「技術革新力の積極的強化を」ブレークスルー実現求める
- 中国農業相、2020年の穀物生産目標をあらためて確認
- 【新型コロナ】香港、社会的距離ルールを28日緩和－韓国感染拡大続く
- 新型コロナワクチン開発、先行する中国１社は旧来技術で新技術に対抗
- 中国中銀：銀行の自己資本比率、要件緩和は不要－中国新聞社
- 中国、農産品の輸入拡大－米国産トウモロコシは過去最大の買い付け
- 新型コロナウイルス再感染が初めて確認、香港の男性－２つの変異型に
(中国の消費回復傾向や国外資産に関する記事などを追加して更新します)