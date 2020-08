中国の劉鶴副首相はライトハイザー米通商代表部(USTR)代表、ムニューシン財務長官と25日午前に電話で会談した、と国営新華社通信が伝えた。



米中両国はマクロ経済政策の協調強化や第1段階の貿易合意の履行に関して建設的な協議を行った。両国は合意の履行を前進させるための環境作りで合意したという。

China, U.S. to Keep Pushing for Implementation of Phase-1 Deal(抜粋)